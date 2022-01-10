Задержанные за акцию в метро Москвы получили 10 суток ареста
Трое задержанных за акцию на тему Казахстана в московском метро получили 10 суток ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого районного суда.
Анастасия Питонова, Павел Хороших и Данил Верменич по решению суда проведут 10 суток под арестом по административной статье о неповиновении сотрудникам полиции.
Акцию молодые люди организовали в метро 8 января молодые люди. Они прикрепили к поезду на станции «Алма-Атинская» баннер «На Северный Казахстан».
В Казахстане 2022 год начался с акций протеста, которые переросли в массовые беспорядки из-за повышения цен на сжиженный газ в два раза. Все это привело к гибели сотни людей, по данным источников в МВД и МЧС Республики Казахстан за все время массовых беспорядков в стране погибло 164 человека.
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