Задержанные за акцию в метро Москвы получили 10 суток ареста

Анастасия Питонова, Павел Хороших и Данил Верменич по решению суда проведут 10 суток под арестом по административной статье о неповиновении сотрудникам полиции.

Акцию молодые люди организовали в метро 8 января молодые люди. Они прикрепили к поезду на станции «Алма-Атинская» баннер «На Северный Казахстан».

В Казахстане 2022 год начался с акций протеста, которые переросли в массовые беспорядки из-за повышения цен на сжиженный газ в два раза. Все это привело к гибели сотни людей, по данным источников в МВД и МЧС Республики Казахстан за все время массовых беспорядков в стране погибло 164 человека.

