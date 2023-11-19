В Москве приземлился самолет с четвертой группой эвакуированных россиян из Газы

Самолет МЧС России приземлился в московском аэропорту «Домодедово», на его борту находились эвакуированные из сектора Газа россияне, сообщает РИА Новости.

МЧС РФ: из сектора Газа осталось эвакуировать 400 россиян

Это четвертая группа граждан России. На борту находились 120 россиян и членов их семей. В зоне таможенного контроля работают медики и волонтёры, которые выдают теплую одежду и оказывают необходимую помощь.

Ранее в Москву прибыл борт с третьей группой эвакуированных из сектора Газа россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваХамасИзраильЭвакуацияСектор Газа

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