В Москве приземлился самолет с четвертой группой эвакуированных россиян из Газы

Это четвертая группа граждан России. На борту находились 120 россиян и членов их семей. В зоне таможенного контроля работают медики и волонтёры, которые выдают теплую одежду и оказывают необходимую помощь.

Ранее в Москву прибыл борт с третьей группой эвакуированных из сектора Газа россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

