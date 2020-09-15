В Москве объяснили рост числа случаев COVID-19

Скачок заболеваний COVID-19 зафиксировали в Москве, заявили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

При этом в оперштабе нашли этому объяснение. Дело в том, что число тестов в Москве выросло в среднем от 40 до 60 тысячи в день, а запись на ПЦР-исследование в городских поликлиниках - почти в два раза.

В штабе также отметили, что в транспорте и общественных местах увеличилось число людей в связи с наступлением осеннего сезона.