В Москве объяснили рост числа случаев COVID-19

Скачок заболеваний COVID-19 зафиксировали в Москве, заявили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

При этом в оперштабе нашли этому объяснение. Дело в том, что число тестов в Москве выросло в среднем от 40 до 60 тысячи в день, а запись на ПЦР-исследование в городских поликлиниках - почти в два раза.

В штабе также отметили, что в транспорте и общественных местах увеличилось число людей в связи с наступлением осеннего сезона.

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При этом в штабе упомянули про фактор осенних инфекций, включая ОРВИ и гриппа. Там также отметили, что коронавирус не становится агрессивнее, а доля крайне тяжелых больных уменьшилась за месяц на 13%.

Как резюмирует штаб, ситуация с коронавирусом в Москве остается контролируемой. Там также напомнили, что в России уже создана вакцина от COVID-19. Вскоре она станет доступной широкому кругу лиц.

Ранее сообщалось, что в Москве за прошедшие сутки выявлены 730 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальный суточный прирост за период с 30 июня, когда коронавирус в столице подтвердился у 745 человек.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:Коронавирус
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