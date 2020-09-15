Число случаев COVID-19 в Москве стало максимальным с 30 июня
В Москве за прошедшие сутки выявлены 730 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил во вторник оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это максимальный суточный прирост за период с 30 июня, когда коронавирус в столице подтвердился у 745 человек.
«Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,25%», - говорится в сообщении оперштаба. Там напоминают, что по нормам Роспотребнадзора показатель ниже единицы свидетельствует о стабильной эпидемиологической ситуации.
С начала пандемии коронавируса в Москве зафиксированы 272,5 тысячи случаев заражения COVID-19. Выздоровели уже 231,5 тысячи пациентов, из них 1078 – за последние сутки, рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти не планируют вводить дополнительные ограничения из-за коронавируса, передаёт RT. Градоначальник рассчитывает, что ситуация будет управляемой в ближайшие недели и месяцы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru