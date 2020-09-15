Попова: Россия на 106-м месте в мире по летальности COVID-19

Россия находится на 40-м месте в мире по показателю заболеваемости коронавирусом COVID-19 на 100 тысяч человек, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник на заседании президиума РАН.

В то же время, по её словам, по уровню летальности Россия занимает 106-е место, передаёт РИА Новости.

Согласно информации на сайте университета Джона Хопкинса, по общему числу заражений Россия на четвёртом месте в мире, по количеству летальных исходов – на 12-м.

Между тем, в ряде регионов РФ Роспотребнадзор фиксирует уровень общего иммунитета к COVID-19 около 50%, пишет Ura.ru. А в частной сети лабораторий «Инвитро» говорят, что выявили антитела к коронавирусу у 16,9% обратившихся - то есть почти у каждого шестого пациента.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:КоронавирусРоспотребнадзор
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