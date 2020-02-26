В Москве начали массовый отлов и уничтожение диких животных из-за коронавируса

Масштабная дератизация (комплексное уничтожение) и отлов диких животных начался в Москве. Мера направлена на предотвращение распространения коронавируса. Об этом рассказала на коллегии столичного Роспотребнадзора руководитель ведомства Елена Андреева.

По ее словам, сегодня проводятся профилактические мероприятия. Разъяснение мер ведется в соцсетях.

СМИ: Посольство Китая попросило власти Москвы прекратить проверки китайцев

Андреева также отметила, что в Москве приняты беспрецедентные меры. Речь идет о работе специалистов в аэропортах, где тщательно тестируются все прибывающие из Китая, передает РИА Новости.

Согласно опросу ВЦИОМ, большая часть граждан России знают о новом китайском коронавирусе. Они уверены, что власти смогут защитить страну в случае угрозы эпидемии, сообщает АГН «Москва».

Ранее СМИ сообщили, что столичное управление Роспотребнадзора направило в городские рестораны предписание усилить меры по дезинфекции для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Сообщается, что в числе требований – установка ультрафиолетовых бактерицидных облучателей, а также использование сотрудниками одноразовых медицинских масок и кожных антисептиков. Также заведения общепита просят ужесточить режим мытья посуды.

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ФОТО: pixabay.com
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