СМИ: Роспотребнадзор просит рестораны Москвы усилить борьбу с коронавирусом
Столичное управление Роспотребнадзора направило в городские рестораны предписание усилить меры по дезинфекции для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, пишут «Ведомости» со ссылкой на копию документа, подлинность которого подтвердили несколько ресторанов. В свою очередь, официального заявления ведомства по этому поводу не было.
Сообщается, что в числе требований – установка ультрафиолетовых бактерицидных облучателей закрытого типа, а также использование сотрудниками одноразовых медицинских масок и кожных антисептиков. Также рестораны просят ужесточить режим мытья посуды: ее нужно дезинфицировать в течение 90 минут при температуре не ниже 65 градусов. В обеденных залах рекомендуется проводить дезинфекцию дважды в день, а дверные ручки и кассовые аппараты дезинфицировать ежечасно.
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