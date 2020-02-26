СМИ: Роспотребнадзор просит рестораны Москвы усилить борьбу с коронавирусом

Сообщается, что в числе требований – установка ультрафиолетовых бактерицидных облучателей закрытого типа, а также использование сотрудниками одноразовых медицинских масок и кожных антисептиков. Также рестораны просят ужесточить режим мытья посуды: ее нужно дезинфицировать в течение 90 минут при температуре не ниже 65 градусов. В обеденных залах рекомендуется проводить дезинфекцию дважды в день, а дверные ручки и кассовые аппараты дезинфицировать ежечасно.

