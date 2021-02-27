В Москве добровольцев начали вакцинировать «Спутником Лайт»

«Сегодня первым участникам исследования вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» сделали прививки», — уточнила она.

Пока в эксперименте принимают участие 490 человек, пишут «Известия». По словам Раковой, количество добровольцев возрастет по мере прохождения ими медобследования, сообщает RT.

«Сейчас активно идёт подача заявок, за два дня медицинский осмотр прошли 490 человек», — рассказала заместитель мэра Москвы.

Напомним, 17 февраля стартовала третья фаза международного клинического исследования «Спутника Лайт» в соответствии с разрешением Минздрава РФ. Она охватит среди 6 тыс. добровольцев от 18 лет в Москве и ОАЭ. Отмечается, что участники ранее не вакцинировались «Спутником V» и не имеют противопоказаний.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН дал прогноз повышения заболеваемости коронавирусом в России.

«Делать прогнозы – неблагодарное дело. Но несомненно, всплески заболевания будут и будут регулярно. Я не думаю, что это произойдет в середине весны, хотя посчитать может каждый. Очень просто: три месяца – волна вверх, три месяца – вниз. Вверх-вниз, вверх-вниз – так было. Сейчас волна вниз, прибавляйте три месяца – март, апрель, май – к концу весны, к июню возможен всплеск. Скорее да, чем нет. Насколько он будет выражен, я не знаю. Обязательно всплеск будет еще осенью, октябрь-ноябрь - будет обязательно», - подчеркнул Мясников.

