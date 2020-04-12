В Москве 10 апреля 3,5 млн человек покидали дома на продолжительное время
В Москве 3,5 млн. человек покидали днем дома более чем на 6 часов. Такие данные геоаналитики за пятницу, 10 апреля предоставили сотовые операторы. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по противодействию пандемии нового коронавируса COVID-19.
По данным геолокации, около 4,4 млн человек соблюдали режим самоизоляции и оставались в своих квартирах.
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В оперштабе посчитали, если обычная семья состоит из 2-3 человек, 3,5 млн жителей столицы, которые игнорируют ограничения, несут потенциальную угрозу заражения для 6-9 млн своих соседей, друзей, родных и близких.
Ранее НСН писала о правилах получения электронных пропусков. Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте описал порядок получения и использования цифровых пропусков, которые будут необходимы для передвижения по столице и Московской области на любом виде транспорта.
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