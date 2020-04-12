В Москве 10 апреля 3,5 млн человек покидали дома на продолжительное время

В Москве 3,5 млн. человек покидали днем дома более чем на 6 часов. Такие данные геоаналитики за пятницу, 10 апреля предоставили сотовые операторы. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по противодействию пандемии нового коронавируса COVID-19.

По данным геолокации, около 4,4 млн человек соблюдали режим самоизоляции и оставались в своих квартирах.