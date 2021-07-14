Врач предупредил об опасности курения в жару

Курить в жару очень вредно из-за усиления токсического эффекта, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного психиатра-нарколога депздрава Москвы и Минздрава РФ Евгения Брюна.

Курение сокращает жизнь на 11-12 лет

По его словам, во время жары идет высокая нагрузка на сердечно-сосудистую, на дыхательную системы. По этой причине токсический эффект от классического и электронного табака усиливается.

Но «злостные курильщики» не замечают этого и курят, как и прежде, в то время, как токсический эффект и риск увеличивается.

По словам эксперта, это может привести к обморокам, гипоксии мозга во время жары.

Напомним, в течение первых трех дней после вакцинации курение может вызвать образование тромбов и усугубить побочные эффекты после прививки. Врач посоветовала курильщикам принимать антикоагулянты, чтобы предотвратить опасные последствия вакцинации.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ЗдоровьеСигаретыТабак
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