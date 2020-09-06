В Минпросвещения разъяснили порядок обучения в школах во время коронавируса
Первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко рассказал, что в российских школах зафиксированы единичные случаи коронавируса. По его словам, родители сами могут выбирать, переводить ребенка на дистанционное обучение или нет даже в стабильных условиях деятельности образовательного учреждения, пояснил Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
«Во многих регионах, в том числе в Москве, родителям предоставляется право по их решению, даже если школа работает в штатном режиме, если они считают, что в этот период времени целесообразнее для здоровья ребенка в дистанционном формате проходить обучение, то можно написать заявление, ребенок будет проходить обучение в дистанционном формате», - сказал первый замминистра просвещения РФ.
Глушко назвал два региона, где школы полностью перешли на дистанционное обучение - в Забайкалье и Свердловской области. Также есть отдельные классы, которые выбирают удаленный формат получения образования, отмечает Газета.ru.
Ранее на пресс-конференции в НСН председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты Ирина Волынец заявила, что организация обучения детей в несколько смен для разделения потоков в условиях коронавируса будет лучше, чем дистанционное или «семейное образование» на дому.
«Я как мама четверых школьников такую ответственность на себя бы не взяла. Я понимаю, что у меня, возможно, не хватит компетенций, терпения, времени для того, чтобы дать детям всю необходимую информацию в правильной форме и проконтролировать знание предметов. При этом проверка знаний, равно как и организация этого процесса, методическая поддержка родителей - это куда более дорогое удовольствие, чем собрать ребёнка в школу, обеспечив его всем необходимым. Но лоббисты массового перехода на семейное образование об этом умалчивают», - подчеркнула Волынец.
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