В Екатеринбурге родители дистанционно обучающихся школьников устроили протест у мэрии

В Екатеринбурге родители, недовольные дистанционным обучением школьников, устроили протест у здания мэрии, пишет Ura.ru.

Протестующие потребовали подтверждения легальности перевода детей на дистанционное обучение в школах. С письменным заявление родители обратились к начальнику городского департамента Константину Шевченко и мэру Алексею Орлову, ссылаясь на то, в таком формате школьники почти не получают образование. В акции приняло участие около 20 человек.

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Шевченко, выйдя к недовольным родителям, заявил, что школы самостоятельно принимают решение о формате учебного дня. Им рекомендовано организовать смешанное обучение.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ОбучениеШколаМэрЕкатеринбург
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