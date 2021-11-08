В Екатеринбурге родители дистанционно обучающихся школьников устроили протест у мэрии

В Екатеринбурге родители, недовольные дистанционным обучением школьников, устроили протест у здания мэрии, пишет Ura.ru.

Протестующие потребовали подтверждения легальности перевода детей на дистанционное обучение в школах. С письменным заявление родители обратились к начальнику городского департамента Константину Шевченко и мэру Алексею Орлову, ссылаясь на то, в таком формате школьники почти не получают образование. В акции приняло участие около 20 человек.