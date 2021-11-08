В Екатеринбурге родители дистанционно обучающихся школьников устроили протест у мэрии
В Екатеринбурге родители, недовольные дистанционным обучением школьников, устроили протест у здания мэрии, пишет Ura.ru.
Протестующие потребовали подтверждения легальности перевода детей на дистанционное обучение в школах. С письменным заявление родители обратились к начальнику городского департамента Константину Шевченко и мэру Алексею Орлову, ссылаясь на то, в таком формате школьники почти не получают образование. В акции приняло участие около 20 человек.
Шевченко, выйдя к недовольным родителям, заявил, что школы самостоятельно принимают решение о формате учебного дня. Им рекомендовано организовать смешанное обучение.
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