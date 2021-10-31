В Камбодже одобрили использование вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»
Власти Камбоджи зарегистрировали российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Иноформация размещена на странице вакцины «Спутник V» в Twitter.
«Камбоджа стала 71-м государством, в котором одобрено применение вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.
Кроме того, камбоджийские власти одобрили применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», подчеркивает RT.
Общее население всех стран, где одобрено применение российских вакцин, составляет 4 миллиарда человек, или более 50% населения Земли, отмечает РФПИ.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус выразил благодарность главе МИД России Сергею Лаврову за инициативу президента РФ Владимира Путина о взаимном признании вакцин странами Группы двадцати (G20), сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,5 млн+40 993 / сут.
Умерли
239 тыс.+1 158 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+27 115 / сут.
- Задержанный в Туве рассказал, за что убил двух своих родственниц - девочек
- Умер актер из фильма «Айвенго» Алексей Колесник
- Путин предложил снижать эффект парниковых газов
- В Камбодже одобрили использование вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»
- АТОР: Состояние отравившихся в Хургаде россиян вне опасений
- «Тройная» вакцинация пожилых и лечение постковидных больных. Коронавирус ставит рекорды
- Минпросвещения объяснило закрытие приема в колледжи по 43 профессиям
- Типичный завтрак взлетел в цене до максимума за 10 лет
- Отравившиеся в отеле Хургады россияне выписаны из больницы
- МХАТ отменил спектакль с Бузовой из-за плохих продаж
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru