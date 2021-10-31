В Камбодже одобрили использование вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»

Власти Камбоджи зарегистрировали российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Путин: ВОЗ следует ускорить признание вакцин

Иноформация размещена на странице вакцины «Спутник V» в Twitter.

«Камбоджа стала 71-м государством, в котором одобрено применение вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Кроме того, камбоджийские власти одобрили применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», подчеркивает RT.

Общее население всех стран, где одобрено применение российских вакцин, составляет 4 миллиарда человек, или более 50% населения Земли, отмечает РФПИ.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус выразил благодарность главе МИД России Сергею Лаврову за инициативу президента РФ Владимира Путина о взаимном признании вакцин странами Группы двадцати (G20), сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КамбоджаРоссияВакцинаСпутник V
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