В Италии запрещен въезд в Ломбардию и 14 провинций из-за коронавируса
Правительство Италии запретило въезд и выезд в Ломбардию и еще 14 провинций в связи с распространением коронавируса. Директ подписал глава итальянского правительства Джузеппе Конте.
В карантинной зоне оказались Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро, Урбино, Венеция, Модена, Парма, Пьяченца, Тревизо, Асти, Верчелли, Новара, Алессандрия, Вербано Кузьо Оссола и Падуя.
Конте в ходе ночной пресс-конференции также сообщил о запрете на проведение массовых мероприятий, вплоть до кинопоказов. Кроме того, будут закрыты музеи. Ограничения касаются как частных, так и государственных заведений.
«Полицейские силы будут иметь право просить граждан, перемещающихся по затронутым новыми правилами территориям, отчитываться о своих маршрутах движения. Мы понимаем, что это очень тяжело, но мы больше не можем допустить инфекции", подчеркнул Конте. В представленном им документе также содержится предписание для баров и ресторанов, которые смогут оставаться открытыми, если гарантируют, что расстояние между клиентами будет не менее метра», - цитирует главу итальянского правительства Джузеппе Конте «Российская газета»
Отмечается, что ограничительные меры продлятся до 3 апреля.
По официальным данным, в Италии заражены COVID-19 5,8 тысячи человек, скончались 223 человека. Такую статичтику приводит РИА Новости со ссылкой на информацию правительства Италии.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН спрогнозировал рост числа заболевших коронавирусом россиян. Он также предположил, что «бояться надо итальянских макарошек, возможно, в них вирус и сидит».
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