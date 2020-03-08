В Италии запрещен въезд в Ломбардию и 14 провинций из-за коронавируса

«Полицейские силы будут иметь право просить граждан, перемещающихся по затронутым новыми правилами территориям, отчитываться о своих маршрутах движения. Мы понимаем, что это очень тяжело, но мы больше не можем допустить инфекции", подчеркнул Конте. В представленном им документе также содержится предписание для баров и ресторанов, которые смогут оставаться открытыми, если гарантируют, что расстояние между клиентами будет не менее метра», - цитирует главу итальянского правительства Джузеппе Конте «Российская газета»

Отмечается, что ограничительные меры продлятся до 3 апреля.

По официальным данным, в Италии заражены COVID-19 5,8 тысячи человек, скончались 223 человека. Такую статичтику приводит РИА Новости со ссылкой на информацию правительства Италии.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН спрогнозировал рост числа заболевших коронавирусом россиян. Он также предположил, что «бояться надо итальянских макарошек, возможно, в них вирус и сидит».

