В Госдуме рассматривают законопроект о «вынужденно безработных»

По предложению депутатов КПРФ, в России следует ввести новую категорию трудоспособных граждан - «вынужденно безработный». К ней относятся люди, которые временно не могут работать из-за временного закрытия предприятия или организации «ввиду принятия уполномоченным на то органом государственной власти акта, временно запрещающего деятельность такого работодателя в условиях введенного режима повышенной готовности», а также чрезвычайной ситуации или иного особого правового режима, уточняет Газета.ru.

В России много индивидуальных предпринимателей вынуждены приостановить деятельность на фоне введенных из-за коронавируса ограничений. Именно поэтому многие трудоспособные люди из-за закрытия компаний оказались без работы, но официального статуса безработного не имеют. В подобных случаях представители КПРФ предлагают обязать работодателей не расторгать трудовые отношения с сотрудниками, но при этом с собственников снимут обязанность платить зарплату, уточняет RT.

Экономист Михаил Делягин в эфире НСН заявил, что государственные резервы исчерпаны к настоящему времени более чем на 90 процентов.

«Безработица оказалась благодаря коронавирусу выше, чем планировалось. Тех ничтожно малых средств, которые выделяются безработным, даже при определенной затрудненности регистрации в качестве безработного, мало. Но все же деньги выплачиваются, дополнительные средства на пособия выделены, это не так плохо», – сказал он в интервью НСН.



