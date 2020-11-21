В Госдуме рассматривают законопроект о «вынужденно безработных»
Коммунисты внесли в Госдуму законопроект о «вынужденно безработных». Таким людям, по предложению разработчиков, необходимо выплачивать денежное пособие на уровне МРОТ, если деятельность их работодателя оказалась под запретом. Законопроект размещен в базе Госдумы РФ.
По предложению депутатов КПРФ, в России следует ввести новую категорию трудоспособных граждан - «вынужденно безработный». К ней относятся люди, которые временно не могут работать из-за временного закрытия предприятия или организации «ввиду принятия уполномоченным на то органом государственной власти акта, временно запрещающего деятельность такого работодателя в условиях введенного режима повышенной готовности», а также чрезвычайной ситуации или иного особого правового режима, уточняет Газета.ru.
В России много индивидуальных предпринимателей вынуждены приостановить деятельность на фоне введенных из-за коронавируса ограничений. Именно поэтому многие трудоспособные люди из-за закрытия компаний оказались без работы, но официального статуса безработного не имеют. В подобных случаях представители КПРФ предлагают обязать работодателей не расторгать трудовые отношения с сотрудниками, но при этом с собственников снимут обязанность платить зарплату, уточняет RT.
Экономист Михаил Делягин в эфире НСН заявил, что государственные резервы исчерпаны к настоящему времени более чем на 90 процентов.
«Безработица оказалась благодаря коронавирусу выше, чем планировалось. Тех ничтожно малых средств, которые выделяются безработным, даже при определенной затрудненности регистрации в качестве безработного, мало. Но все же деньги выплачиваются, дополнительные средства на пособия выделены, это не так плохо», – сказал он в интервью НСН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,1 млн+24 822 / сут.
Умерли
35 778+467 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+26 021 / сут.
- Путин продлил контрсанкции до конца 2021 года
- В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заразности для COVID-19
- Шойгу по поручению Путина отправился с визитом в Армению
- В России новый рекорд по числу заболевших коронавирусом - почти 25 тысяч
- В Госдуме рассматривают законопроект о «вынужденно безработных»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru