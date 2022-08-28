После приезда Пугачевой в Москве был замечен Меладзе
После возвращения артистки Аллы Пугачевой в Россию, певец Валерий Меладзе был замечен в Москве, сообщил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», который опубликовал видео с выступлением артиста.
Ранее сообщалось, что певец также был замечен на выступлении в Монако. Отмечалось, что туристические компании начали распространять афиши с анонсами выступлений российских артистов, которые уехали после начала спецоперации на Украине. В их числе Вера Брежнева и Ани Лорак.
Напомним, Пугачева уже давно вернулась в Россию из Израиля, где с весны находилась с детьми и мужем, шоуменом и телеведущим Максимом Галкиным.
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