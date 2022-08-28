После приезда Пугачевой в Москве был замечен Меладзе

Ранее сообщалось, что певец также был замечен на выступлении в Монако. Отмечалось, что туристические компании начали распространять афиши с анонсами выступлений российских артистов, которые уехали после начала спецоперации на Украине. В их числе Вера Брежнева и Ани Лорак.

Напомним, Пугачева уже давно вернулась в Россию из Израиля, где с весны находилась с детьми и мужем, шоуменом и телеведущим Максимом Галкиным.

