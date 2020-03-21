В Финляндии зафиксирована первая смерть от коронавируса

В Финляндии скончался первый житель, у которого ранее была диагностирована новая коронавирусная инфекция COVID-19. Информацию распространяет Yle со ссылкой на Национальный институт здравоохранения и соцобеспечения Финляндии.

Известно, что умерший был человеком преклонных лет.