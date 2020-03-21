В Финляндии зафиксирована первая смерть от коронавируса

В Финляндии скончался первый житель, у которого ранее была диагностирована новая коронавирусная инфекция COVID-19. Информацию распространяет Yle со ссылкой на Национальный институт здравоохранения и соцобеспечения Финляндии.

Известно, что умерший был человеком преклонных лет.

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Отмечается, что в Финляндии всего выявлен 521 случай заболевания коронавирусом.

Напомним, с 19 марта власти Финляндии ограничили передвижение через границу в связи с пандемией коронавируса.

Ранее ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН согласился с прогнозом коллеги о спаде пандемии COVID-19 в России летом. Ученый пояснил, на основе каких данных пришел к такому выводу.

«Я предполагал аналогичные сроки для России, исходя из истории вирусных пандемий и инфекций. Всплеск пойдет на спад не с сегодняшнего дня, в течение ближайших двух месяцев. Думаю, эта информация должна уравновесить панику, которая возникла в обществе» - заявил эксперт.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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