В дорогих путевках «виновато» дорогое топливо

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько на пресс-конференции НСН не поддержал идею создания государственного туроператора. Ее автором стал депутат Виталий Милонов. Он считает также, что создание госкомпании в сфере туризма не только обеспечит нормальный отдых россиянам, но и сбережет средства.

«Касаемо высоких цен на путевки, то вины туроператоров, которые якобы скупают все места в самолетах, то это неправда. Это открытый рынок, купить билет может любой. Другая проблема в том, что ТЭК каждый год повышает цены на топливо, авиационный керосин, страдают от этого туроператоры, которые теряют свой бизнес.