В ближайшие 25 лет человечество может столкнуться с кризисом воды и продовольствия

Там говорится, что половина населения планеты уже сталкивается с нехваткой воды, и это число будет расти по мере усугубления климатического кризиса.



Эксперты ожидают, что к концу десятилетия спрос на пресную воду превысит предложение на 40% из‑за «беспрецедентной нагрузки», которой подвергаются мировые водные системы.

Ранее на озере в Тюменской области установили охранную зону, напоминает RT.

