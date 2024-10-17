В ближайшие 25 лет человечество может столкнуться с кризисом воды и продовольствия
В ближайшие 25 лет более половины мирового производства пищи окажется под угрозой из‑за стремительно нарастающего кризиса воды, следует из доклада Глобальной комиссии по экономике водных ресурсов.
Там говорится, что половина населения планеты уже сталкивается с нехваткой воды, и это число будет расти по мере усугубления климатического кризиса.
Эксперты ожидают, что к концу десятилетия спрос на пресную воду превысит предложение на 40% из‑за «беспрецедентной нагрузки», которой подвергаются мировые водные системы.
Ранее на озере в Тюменской области установили охранную зону, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Банке России предложили ввести период охлаждения по потребкредитам
- Госдума приняла законопроект о повышении МРОТ до 22 440 рублей
- Украина выпустила дрон и ракету по Курской области
- Продюсер Дворцов: Анита Цой получает порядка 2 млн рублей за корпоратив
- Россияне стали тратить на кружки для школьников в полтора раза больше
- Путин встретится с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС
- В ближайшие 25 лет человечество может столкнуться с кризисом воды и продовольствия
- Депутат Соболев: О какой-либо мобилизации в России речи не идет
- Жителя Воронежа обвинили в госизмене
- Блогеру Поднебесному продлили арест на месяц
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru