В ближайшие 25 лет человечество может столкнуться с кризисом воды и продовольствия

В ближайшие 25 лет более половины мирового производства пищи окажется под угрозой из‑за стремительно нарастающего кризиса воды, следует из доклада Глобальной комиссии по экономике водных ресурсов.

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Там говорится, что половина населения планеты уже сталкивается с нехваткой воды, и это число будет расти по мере усугубления климатического кризиса.

Эксперты ожидают, что к концу десятилетия спрос на пресную воду превысит предложение на 40% из‑за «беспрецедентной нагрузки», которой подвергаются мировые водные системы.

Ранее на озере в Тюменской области установили охранную зону, напоминает RT.

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