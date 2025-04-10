В Москве врачи спасли 16-летнего зацепера, которого ударило током

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли жизнь подростку-зацеперу, который получил мощнейший удар током. Об этом заявили в Минздраве региона.

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Сообщается, что 16-летний юноша во время опасной поездки на поезде коснулся высоковольтного провода. После удара током он был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии.

В ведомстве рассказали, что подросток, перенесший серию хирургических операций по очищению ожоговых ран и восстановлению кожных покровов, провёл в медучреждении восемь месяцев. Впереди у него длительная реабилитация.

«Зацепинг» - опасный и незаконный способ передвижения, который может привести не только к тяжёлым травмам и ожогам, но и закончиться летальным исходом», - заключили министерстве.

Ранее Таганский районный суд Москвы выписал соцсети TikTok штраф в размере 800 тысяч рублей за неудаление роликов о зацеперах, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Ермохин
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