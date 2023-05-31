В МВД назвали преступления, которые чаще всего совершают несовершеннолетние
Несовершеннолетние чаще всего совершают кражи, грабежи или наносят телесные повреждения. Об этом рассказала заместитель начальника 4 отдела УОДУУПиПДН столичного управления МВД РФ Тамара Королева в беседе с «Вечерней Москвой».
Как отметила эксперт, в преступную деятельность могут быть вовлечены совсем маленькие дети.
«Самому юному моему подопечному не было и пяти лет, и в силу своего малолетнего возраста он даже не осознавал, что, воруя деньги из сумок посторонних людей, он совершает общественно опасное деяние», — поделилась Королева.
По ее словам, вина за совершаемые малышом кражи полностью лежала на его матери: женщина вела антиобщественный образ жизни и злоупотребляла спиртным.
Королева рассказала, что для работы и помощи ребенку важно разговорить его, вступить в доверительные отношения. Это поможет понять причины и условия тяги к преступлениям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru