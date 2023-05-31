В МВД назвали преступления, которые чаще всего совершают несовершеннолетние

Несовершеннолетние чаще всего совершают кражи, грабежи или наносят телесные повреждения. Об этом рассказала заместитель начальника 4 отдела УОДУУПиПДН столичного управления МВД РФ Тамара Королева в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметила эксперт, в преступную деятельность могут быть вовлечены совсем маленькие дети.

«Самому юному моему подопечному не было и пяти лет, и в силу своего малолетнего возраста он даже не осознавал, что, воруя деньги из сумок посторонних людей, он совершает общественно опасное деяние», — поделилась Королева.

По ее словам, вина за совершаемые малышом кражи полностью лежала на его матери: женщина вела антиобщественный образ жизни и злоупотребляла спиртным.

Королева рассказала, что для работы и помощи ребенку важно разговорить его, вступить в доверительные отношения. Это поможет понять причины и условия тяги к преступлениям.

