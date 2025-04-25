Латвия захотела размещать оборонительные сооружения на частных участках у границы с РФ
Минобороны Латвии подготовило законопроект, позволяющий размещать оборонительные сооружения на участках у границы с Россией, находящихся в частной собственности. Об этом сообщает портал гостелерадио LSM.
Отмечается, что власти могут отчуждать территории для нужд обороны. Таким участкам присвоят статус объектов национальных интересов. Защитные сооружения будут размещать вдоль границы и в глубине до 30 км от рубежей.
В Латвии подчеркнули, что изменения необходимы для «создания эффективной линии обороны в Балтии».
Между тем Латвия вышла из Оттавской конвенции, которая запрещает использование, производство и хранение противопехотных мин, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru