Латвия захотела размещать оборонительные сооружения на частных участках у границы с РФ

Минобороны Латвии подготовило законопроект, позволяющий размещать оборонительные сооружения на участках у границы с Россией, находящихся в частной собственности. Об этом сообщает портал гостелерадио LSM.

Отмечается, что власти могут отчуждать территории для нужд обороны. Таким участкам присвоят статус объектов национальных интересов. Защитные сооружения будут размещать вдоль границы и в глубине до 30 км от рубежей.

В Латвии подчеркнули, что изменения необходимы для «создания эффективной линии обороны в Балтии».

Между тем Латвия вышла из Оттавской конвенции, которая запрещает использование, производство и хранение противопехотных мин, пишет RT.

