Ученый спрогнозировал срок начала второй волны COVID-19

По мнению доктора медицинских наук, вирусолога Виктора Зуева, новая вспышка коронавируса в России может начаться в октябре. Свою позицию он объяснил в эфире телеканала «Звезда».

Эксперт считает, что коронавирус будет напоминать вспышку гриппа, который имеет сезонность, начинаясь в России весной и поздней осенью.

«Поздней осенью начнется снова заболевание, и будет не только вирус гриппа, но и коронавирус», - заявил Зуев.

Признаками коронавируса, как и гриппа, является поражение органов дыхания.