Ученый спрогнозировал срок начала второй волны COVID-19
По мнению доктора медицинских наук, вирусолога Виктора Зуева, новая вспышка коронавируса в России может начаться в октябре. Свою позицию он объяснил в эфире телеканала «Звезда».
Эксперт считает, что коронавирус будет напоминать вспышку гриппа, который имеет сезонность, начинаясь в России весной и поздней осенью.
«Поздней осенью начнется снова заболевание, и будет не только вирус гриппа, но и коронавирус», - заявил Зуев.
Признаками коронавируса, как и гриппа, является поражение органов дыхания.
В июле, августе и сентябре россияне, по словам ученого, смогут забыть о коронавирусе.
Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн подтвердил НСН точку зрения коллег из ЦКБ Управления делами президента о возможности положительных тестов на коронавирус у людей с антителами.
«Тесты, которые используются для обнаружения коронавируса, выявляют широкий набор антител против коронавируса, но ничего нам не говорят о наличии нейтрализующих антител – тех главных антител, которые отвечают за иммунитет. Поэтому по результатам теста твердо судить об иммунитете сложно. При этом есть одна оговорка, встреча с предыдущими коронавирусами, которые отличаются от COVID-19, тоже может дать положительный результат по такого рода тестам. Потому что по некоторым антигенам коронавирусы имеют иммунологический перекрест», - предупредил вирусолог.
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