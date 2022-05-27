Госплан для IT: В отрасли усомнились в возвращении 85% айтишников

Ранее во время выступления на площадке конкурса «Лидеры России» Мишустин уточнил, что данные о 85% вернувшихся на родину после 24 февраля IT-специалистов были сделаны на основе анализа sim-карт. Премьер пояснил это тем, что правительство быстро отреагировало на информацию о массовом отъезде таких профессионалов и тут же приняло решения по поддержке IT-отрасли.

Россия действительно заинтересована в IT-специалистах, но лучшие из них могут успешно работать в любой части света, уверен Кусков.

«Хорошие айтишники могут работать везде и хорошо. У государства задача - показать, что все возвращаются, это понятно. Сейчас в России востребованы любые IT-специалисты - кто занимается разработкой программного обеспечения, системами автоматизации различных процессов и многим другим», - добавил эксперт.

Ранее правительство РФ объявило о запуске льготной ипотеки под 5% годовых для IT-специалистов, максимальный размер займа в регионах-миллионниках составит 18 млн рублей, в других – 9 млн рублей. МВД и Минтруд предложили упростить получение вида на жительство для зарубежных IT-специалистов на фоне массового отъезда отечественных.

Российский хакер Александр Варской в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее рассказал, что иностранцы в IT-отрасли могут оказаться шпионами.

