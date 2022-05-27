Госплан для IT: В отрасли усомнились в возвращении 85% айтишников
Гендиректор Telecom Daily в эфире НСН не поверил в 85% вернувшихся IT-специалистов, которые покинули родину после 24 февраля. По его мнению, речь идет обо всех уехавших и возвратившихся.
Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил сомнение в том, что 85% IT-специалистов, уехавших из России после начала специальной военной операции на Украине, вернулись обратно. Ранее об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Не уверен, что большинство айтишников приехало обратно. Многим иностранным компаниям было легче перевезти качественные кадры в ОАЭ, Европу, другие страны. Я эти данные не проверял - подтвердить или опровергнуть не могу. Думаю, что это информация обо всех вернувшихся, а не только об айтишниках. Люди возвращаются, потому что уезжали второпях, но время прошло и часть поняли, что могут там не прижиться или что-то еще», - считает специалист.
«У кого проблемы – тот решает»: Российские IT-компании обвинили в «хайпе» ради поддержки государства
Ранее во время выступления на площадке конкурса «Лидеры России» Мишустин уточнил, что данные о 85% вернувшихся на родину после 24 февраля IT-специалистов были сделаны на основе анализа sim-карт. Премьер пояснил это тем, что правительство быстро отреагировало на информацию о массовом отъезде таких профессионалов и тут же приняло решения по поддержке IT-отрасли.
Россия действительно заинтересована в IT-специалистах, но лучшие из них могут успешно работать в любой части света, уверен Кусков.
«Хорошие айтишники могут работать везде и хорошо. У государства задача - показать, что все возвращаются, это понятно. Сейчас в России востребованы любые IT-специалисты - кто занимается разработкой программного обеспечения, системами автоматизации различных процессов и многим другим», - добавил эксперт.
Ранее правительство РФ объявило о запуске льготной ипотеки под 5% годовых для IT-специалистов, максимальный размер займа в регионах-миллионниках составит 18 млн рублей, в других – 9 млн рублей. МВД и Минтруд предложили упростить получение вида на жительство для зарубежных IT-специалистов на фоне массового отъезда отечественных.
Российский хакер Александр Варской в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее рассказал, что иностранцы в IT-отрасли могут оказаться шпионами.
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