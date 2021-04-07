В СПЧ после заражения Фургала COVID вспомнили об амнистии

У бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в следственном изоляторе выявили коронавирус. Как рассказал адвокат Фургала Борис Кожемякин, у его клиента температура 38 градусов, юрист передал ходатайство о смягчении меры пресечения.

Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в эфире НСН рассказал, что ФСИН получала предложения по созданию условий для лечения от коронавируса осужденных, но в ведомстве не отреагировали на запросы.

«Естественно, обвиняемые, так же как и остальные граждане, должны нуждаться в необходимом санитарном уходе. В период пика пандемии в прошлом году Совет по правам человека обращался в органы власти, во ФСИН с предложением рассмотреть вопрос о создании необходимых условий для заболевших вплоть до изменения меры пресечения, перевести часть осужденных на домашний режим, особое внимание уделить лечению и медикаментам. Но, к сожалению, мы так и не были услышаны. В том числе, мы предлагали амнистию в связи с пандемией, это тоже осталось без внимания. Кстати, и в зарубежных странах не прислушались к тому, чтоб освободить на время болезни россиян, которые находились в лечебных учреждениях», - сообщил он.