В СПЧ после заражения Фургала COVID вспомнили об амнистии
Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в эфире НСН рассказал, что обращался ко ФСИН с предложением переводить зараженных под домашний арест.
У бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в следственном изоляторе выявили коронавирус. Как рассказал адвокат Фургала Борис Кожемякин, у его клиента температура 38 градусов, юрист передал ходатайство о смягчении меры пресечения.
Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в эфире НСН рассказал, что ФСИН получала предложения по созданию условий для лечения от коронавируса осужденных, но в ведомстве не отреагировали на запросы.
«Естественно, обвиняемые, так же как и остальные граждане, должны нуждаться в необходимом санитарном уходе. В период пика пандемии в прошлом году Совет по правам человека обращался в органы власти, во ФСИН с предложением рассмотреть вопрос о создании необходимых условий для заболевших вплоть до изменения меры пресечения, перевести часть осужденных на домашний режим, особое внимание уделить лечению и медикаментам. Но, к сожалению, мы так и не были услышаны. В том числе, мы предлагали амнистию в связи с пандемией, это тоже осталось без внимания. Кстати, и в зарубежных странах не прислушались к тому, чтоб освободить на время болезни россиян, которые находились в лечебных учреждениях», - сообщил он.
Брод объяснил, что вопрос вакцинации в местах лишения свободы является очень важным, однако он не обсуждается широко. Собеседник НСН заявил, что заболевший осужденный должен быть немедленно направлен в лечебное заведение.
«Если у осужденного диагностирован ковид, он нуждается в лечении. Конечно, это должно быть медицинское учреждение, где тот должен проходить все необходимые обследования. Насчет вакцинации информацией не обладаю. Это важный вопрос, который, к сожалению, пока широко не обсуждается, но он был бы очень уместен. Считаю, что теоретически это возможно. Но это должно быть исключительно добровольно. Это уже будет нарушение прав человека», - добавил правозащитник.
Позднее член ОНК Москвы Ева Меркачева заявила, что Фургал госпитализирован в больницу «Матросской тишины». Она отметила, что его состояние удовлетворительное.
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