Эксперт назвал признаки скорой «смерти» смартфона

Быстрая разрядка, внезапное выключение и пропажа подключения к сети могут быть признаками скорой «смерти» смартфона. Об этом рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с радио Sputnik.

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Кроме того, признаками того, что устройство находится на «последнем издыхании», являются мигающий экран, нагрев аккумулятора, вздувшаяся батарея, отмечает Ura.ru.

Как отметил эксперт, из-за некоторых факторов смартфоны могут выйти из строя быстрее, чем это предусмотрено производителем, пишет «Свободная пресса».

«Срок службы телефона сокращается из-за механических повреждений или воздействия влаги, если его уронить или утопить, например. В последнем случае, даже если телефон работает, есть риск, что вода попала на внутренние контакты и коррозия скоро "добьет" устройство», — рассказал Кузьменко.

При появлении неисправностей специалист рекомендовал не пытаться восстановить работу гаджета самостоятельно, а обратиться в сервисный центр.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:СмартфоныЭкспертыРоскачество
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