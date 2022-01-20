Эксперт назвал признаки скорой «смерти» смартфона

Кроме того, признаками того, что устройство находится на «последнем издыхании», являются мигающий экран, нагрев аккумулятора, вздувшаяся батарея, отмечает Ura.ru.

Как отметил эксперт, из-за некоторых факторов смартфоны могут выйти из строя быстрее, чем это предусмотрено производителем, пишет «Свободная пресса».

«Срок службы телефона сокращается из-за механических повреждений или воздействия влаги, если его уронить или утопить, например. В последнем случае, даже если телефон работает, есть риск, что вода попала на внутренние контакты и коррозия скоро "добьет" устройство», — рассказал Кузьменко.

При появлении неисправностей специалист рекомендовал не пытаться восстановить работу гаджета самостоятельно, а обратиться в сервисный центр.

