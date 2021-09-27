СМИ: ВОЗ возобновит расследование происхождения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновит расследование происхождения коронавирусной инфекции, поскольку эксперты считают, что со временем становится сложнее выяснить причину пандемии. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, команда из примерно 20 ученых начнет поиск новых доказательств возникновения COVID-19 в Китае и других странах. Среди участников расследования — специалисты по лабораторной безопасности и биозащите, генетики, эксперты по болезням животных, пишет РИА ФАН.
По данным The Wall Street Journal, эксперты помогут ускорить изучение происхождения COVID-19. Исследование может затянуться из-за образцов крови, взятых у ранних жертв инфекции, которые могут стать непригодными для использования, отмечает Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+22 498 / сут.
Умерли
204 тыс.+805 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+13 671 / сут.
- Эффект «одного окна». Власти Москвы объяснили рост закупок
- СМИ: ВОЗ возобновит расследование происхождения коронавируса
- В Pfizer спрогнозировали сроки возвращения к обычной жизни после пандемии
- Социал-демократы победили на выборах в Бундестаг
- Власти изменят тарифы ХКХ
- Пенсионеры смогут рассчитывать на прибавку к пенсии либо подарки
- Исследование: более 40% россиян готовы переехать в Сибирь
- Детские пособия россияне смогут получать только на карты «Мир»
- YouTube рассказал о будущем работы в России
- Студент из Туркмении при стрельбе в пермском колледже спас более 20 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru