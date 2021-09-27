СМИ: ВОЗ возобновит расследование происхождения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновит расследование происхождения коронавирусной инфекции, поскольку эксперты считают, что со временем становится сложнее выяснить причину пандемии. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, команда из примерно 20 ученых начнет поиск новых доказательств возникновения COVID-19 в Китае и других странах. Среди участников расследования — специалисты по лабораторной безопасности и биозащите, генетики, эксперты по болезням животных, пишет РИА ФАН.

По данным The Wall Street Journal, эксперты помогут ускорить изучение происхождения COVID-19. Исследование может затянуться из-за образцов крови, взятых у ранних жертв инфекции, которые могут стать непригодными для использования, отмечает Газета.ру.

