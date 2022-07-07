В Госдуме предложили сделать нерабочим День любви, семьи и верности

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение в парламент законопроект об объявлении нерабочим Дня семьи, любви и верности, сообщает РИА Новости.

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Согласно документу, предлагается внести поправки в Трудовой кодекс РФ и внести новый праздник в список нерабочих праздничных дней.

«Отнесение 8 июля к нерабочим праздничным дням позволит нашим гражданам собраться всей семьей, провести время со своими родными и близкими, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению семейных родственных связей», - говорится в пояснительной записке

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России 8 июля будет официально отмечаться День семьи, любви и верности.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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