В Госдуме предложили сделать нерабочим День любви, семьи и верности

Согласно документу, предлагается внести поправки в Трудовой кодекс РФ и внести новый праздник в список нерабочих праздничных дней.

«Отнесение 8 июля к нерабочим праздничным дням позволит нашим гражданам собраться всей семьей, провести время со своими родными и близкими, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению семейных родственных связей», - говорится в пояснительной записке

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России 8 июля будет официально отмечаться День семьи, любви и верности.

