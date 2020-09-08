От 5 до 11. Ефремову выносят приговор

Адвокат Игорь Трунов в эфире НСН заявил, что, учитывая смягчающие обстоятельства, Ефремова могут посадить на семь лет.

«Было аналогичное дело – ДТП на Минской – когда нетрезвый водитель, находясь, в том числе, в наркотическом опьянении, сбил пятерых детей и двоих преподавателей детского дома. Он получил девять лет. Здесь, я думаю, прокуратура немного задирает и просит больше, чем должно быть. Ефремов выплатил потерпевшим возмещение вреда, а это является обстоятельством, смягчающим наказание. В таких случаях наказание не может превышать две трети от максимального срока. Если максимальное наказание – 12 лет, то в данном случае – не больше восьми. С учетом, что он достаточно больной, я думаю, что реальное наказание – это где-то лет семь», - заявил он.

О помиловании Ефремова накануне попросил президента РФ актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин. Обращение опубликовано на его странице во «ВКонтакте». Охлобыстин не ставит под сомнение вину Ефремова, но просит главу государства помиловать артиста.

На обращение отреагировал адвокат Эльман Пашаев, напомнив, что прошение может подать только сам Ефремов и только после вынесения обвинительного приговора.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов въехал в фургон, водитель которого Сергей Захаров на следующее утро скончался. Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если «ее примут». Впоследствии актер отказался признавать вину, сославшись на то, что ничего не помнит.

Суд 9 июня посадил Ефремова под домашний арест, затем эта мера пресечения была продлена. Из материалов уголовного дела 5 августа стало известно, что в крови Ефремова нашли алкоголь и наркотики. Актера из-за плохого самочувствия 9 августа увезли на «скорой» в больницу. Спустя нескольких дней его выписали.

Ефремов 21 августа отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева и заявил, что наймет другого «посильнее». Но уже 24 августа передумал и заключил новое соглашение с Пашаевым.







