«Ему не выжить»: Охлобыстин попросил Путина «пощадить» Ефремова
Российский актёр режиссёр и сценарист Иван Охлобыстин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь актёру Михаилу Ефремову, которому 8 сентября суд вынесет приговор по делу о смертельном ДТП. Обращение опубликовано на странице Охлобыстина во «ВКонтакте».
Охлобыстин не ставит под сомнение вину Ефремова, но просит главу государства помиловать артиста.
«Пощадите его своим личным указом, ему не выжить в тюрьме. Он слаб, он раздавлен, он лишён репутации и будущего. Он сам себе приговор», - пишет Охлобыстин, добавив, что Ефремов сейчас «не представляет опасности для общества».
Актёр добавляет, что решился на публичное обращение потому, что в ином случае донести просьбу до президенту у него вряд ли бы получилось.
«Останьтесь в моей памяти Владимиром Милосердным», - просит Охлобыстин.
Прокурор потребовал для Ефремова 11 лет колонии. Сам Ефремов считает, что ему дадут восемь лет, пишет «Свободная пресса».
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