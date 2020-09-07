«Ему не выжить»: Охлобыстин попросил Путина «пощадить» Ефремова

Охлобыстин не ставит под сомнение вину Ефремова, но просит главу государства помиловать артиста.

«Пощадите его своим личным указом, ему не выжить в тюрьме. Он слаб, он раздавлен, он лишён репутации и будущего. Он сам себе приговор», - пишет Охлобыстин, добавив, что Ефремов сейчас «не представляет опасности для общества».

Актёр добавляет, что решился на публичное обращение потому, что в ином случае донести просьбу до президенту у него вряд ли бы получилось.

«Останьтесь в моей памяти Владимиром Милосердным», - просит Охлобыстин.

Прокурор потребовал для Ефремова 11 лет колонии. Сам Ефремов считает, что ему дадут восемь лет, пишет «Свободная пресса».

