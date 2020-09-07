Адвокат Ефремова отреагировал на обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина, направленное на имя Владимира Путина, и содержащее просьбу помиловать Михаила Ефремова. Защитник артиста подчеркнул, что прошение о помиловании может подать только сам Михаил Ефремов, а уже после близкие артиста смогут поддержать документ подобными обращениями. Кроме того, Пашаев напомнил о преждевременности подобных действий.

«Подавать прошение о помиловании можно только после вынесения обвинительного приговора», - подчеркнул адвокат.

Защита Ефремова назвала возможный срок заключения актера

Напомним, ранее российский актёр, режиссёр и сценарист Иван Охлобыстин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь актёру Михаилу Ефремову. Ему в предстоящий вторник, 8 сентября, суд вынесет приговор по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Охлобыстин не ставит под сомнение вину Ефремова, но просит главу государства помиловать артиста, сообщает РЕН ТВ.

Сам Ефремов на заседании в минувший четверг признал свою вину в резонансном ДТП. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима. Защита попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АдвокатСудДТПМихаил Ефремов
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