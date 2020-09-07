Адвокат Ефремова отреагировал на обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина, направленное на имя Владимира Путина, и содержащее просьбу помиловать Михаила Ефремова. Защитник артиста подчеркнул, что прошение о помиловании может подать только сам Михаил Ефремов, а уже после близкие артиста смогут поддержать документ подобными обращениями. Кроме того, Пашаев напомнил о преждевременности подобных действий.

«Подавать прошение о помиловании можно только после вынесения обвинительного приговора», - подчеркнул адвокат.