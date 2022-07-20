Суд прекратил дело блогера Юрия Хованского
Дело блогера Юрия Хованского по обвинению в оправдании терроризма прекращено за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
В сообщении говорится, что соответствующее решение вынес 2-й Западный окружной военный суд на базе 1-го Западного окружного военного суда.
Юрий Хованский был задержан, а затем арестован, летом 2021 года. В СК РФ заявили, что во время трансляции в интернете он исполнил песню «с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности». Речь шла о песне про теракт в Театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году.
В феврале 2022 года, после того, как блогер провел в СИЗО шесть месяцев, арест заменили на запрет определённых действий.
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