Суд прекратил дело блогера Юрия Хованского

Дело блогера Юрия Хованского по обвинению в оправдании терроризма прекращено за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Блогер Хованский извинился за песню про «Норд-Ост»

В сообщении говорится, что соответствующее решение вынес 2-й Западный окружной военный суд на базе 1-го Западного окружного военного суда.

Юрий Хованский был задержан, а затем арестован, летом 2021 года. В СК РФ заявили, что во время трансляции в интернете он исполнил песню «с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности». Речь шла о песне про теракт в Театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году.

В феврале 2022 года, после того, как блогер провел в СИЗО шесть месяцев, арест заменили на запрет определённых действий.

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ФОТО: кадр из видео
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