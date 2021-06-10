Хованского арестовали на два месяца по делу об оправдании терроризма

Блогера Юрия Хованского арестовали на два месяца по обвинению в оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

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Ранее стало известно, что блогеру предъявили обвинение.

Согласно представленным суду документам, Хованский частично признал вину.

Накануне Юрия Хованского задержали из-за публично исполненной песни про захват заложников на мюзикле «Норд-Ост» в 2002 году с оправданием теракта. В отношении блогера возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». После задержания Хованский раскаялся и признал вину.

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ФОТО: instagram.com/yurykhovansky/
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