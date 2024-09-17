Суд отправил директора парка «Патриот» под домашний арест

Директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.

В СКР сообщили об аресте имущества директора парка «Патриот» Ахмедова

Уточняется, что решение об изменении меры пресечения принял 235-й гарнизонный военный суд.

«Изменить Ахмедову меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест с ограничениями», - говорится в постановлении суда.

Ранее в Следственном комитете РФ указали, что было установлено, что экс-замминистра обороны Павел Попов, а также замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров, директор военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и иные лица похитили бюджетные денежные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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