Суд начинает рассмотрение дела о подброшенных полицейскими Голунову наркотиках
Первое заседание по делу бывших полицейских, обвиняемых в фабрикации дела в отношении журналиста Ивана Голунова, состоится 14 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Н скамье подсудимых пять бывших сотрудников МВД: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Игорь Ляховец, Максим Утембаев и Роман Феофанов.
Им предъявлено обвинение по нескольким статьям, в том числе о превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков, пишет «Газета.ру».
Ивана Голунова полицейские задержали в центре Москвы с наркотиками в июне 2019 года. После общественного резонанса дело было закрыто. Журналист изначально утверждал, что наркотики были ему подброшены.
Ранее Иван Голунов в беседе с НСН заявил, что никаких амфетаминов в его крови найдено не было. Так он прокомментировал информацию о том, что эксперты ФСБ обнаружили в его крови следы наркотика,
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