Суд начинает рассмотрение дела о подброшенных полицейскими Голунову наркотиках

Им предъявлено обвинение по нескольким статьям, в том числе о превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков, пишет «Газета.ру».

Ивана Голунова полицейские задержали в центре Москвы с наркотиками в июне 2019 года. После общественного резонанса дело было закрыто. Журналист изначально утверждал, что наркотики были ему подброшены.

Ранее Иван Голунов в беседе с НСН заявил, что никаких амфетаминов в его крови найдено не было. Так он прокомментировал информацию о том, что эксперты ФСБ обнаружили в его крови следы наркотика,

