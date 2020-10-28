СМИ: Прокуратура просит о закрытом процессе над задержавшими Голунова экс-полицейскими
Прокуратура просит сделать закрытым процесс по делу бывших полицейских, обвинённых в превышении полномочий при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебных кругах.
Собеседник агентства рассказал, что прокуратура настаивает на закрытии процесса от СМИ и слушателей.
В свою очередь, Иван Голунов и его адвокат Сергей Бадамшин добивались проведения слушаний по делу экс-полицейских в открытом режиме.
Решение по уголовному делу огласят 29 октября после предварительных слушаний в Мосгорсуде.
Столичный Басманный суд Москвы 30 января арестовал пятерых бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы. Экс-полицейские Феофанов, Коновалов, Уметбаев и Сергалиев и их руководитель Ляховец обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков, совершённом группой лиц. Коновалов признал вину и позже был переведен под домашний арест.
Журналиста Ивана Голунова задержали в июне 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Голунов заявлял, что запрещённые вещества, обнаруженные в его квартире, были подброшены сотрудниками полиции. Через некоторое время уголовное преследование журналиста было прекращено.
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