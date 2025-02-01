Суд арестовал топ-менеджера «Роснано» Галстяна по делу о злоупотреблении полномочиями
Управляющего директора по финансам «Роснано» Артура Галстяна арестовали на месяц и 28 суток по делу о злоупотреблении полномчиями.
Ранее суд в Москве также заключил под стражу исполнительного директора корпорации Бориса Подольского и директора по методологии учета, налогообложению и отчетности Марину Касенкову.
Трех топ-менджеров обвиняют в подделке отчетов с целью скрыть реальное финансовое положение дел в компании, после чего государство выделило допфинансирование в размере 43 миллиардов рублей.
Ранее председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил «Радиоточке НСН», что задержания и расследования в «Роснано» начались слишком поздно, деньги уже выведены, а все причастные чиновники за границей и в безопасности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru