Суд арестовал топ-менеджера «Роснано» Галстяна по делу о злоупотреблении полномочиями

Управляющего директора по финансам «Роснано» Артура Галстяна арестовали на месяц и 28 суток по делу о злоупотреблении полномчиями.

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Ранее суд в Москве также заключил под стражу исполнительного директора корпорации Бориса Подольского и директора по методологии учета, налогообложению и отчетности Марину Касенкову.

Трех топ-менджеров обвиняют в подделке отчетов с целью скрыть реальное финансовое положение дел в компании, после чего государство выделило допфинансирование в размере 43 миллиардов рублей.

Ранее председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил «Радиоточке НСН», что задержания и расследования в «Роснано» начались слишком поздно, деньги уже выведены, а все причастные чиновники за границей и в безопасности.

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ФОТО: Официальный Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции
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