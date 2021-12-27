Страшное слово «выборы»: Психолог связал отказ от вакцины с «неавторитетной» властью
Власти не обладают авторитетом в глазах граждан РФ, поэтому темпы вакцинации не растут даже после поощрений и призов, считает доцент СПбГУ Александр Конфисахор.
Шансы выиграть квартиру за прививку крайне малы, а машина в Москве не нужна, поэтому такие «призы» и не ускорили вакцинацию, предположил доцент кафедры политической психологии СПбГУ, политолог и кандидат психологических наук Александр Конфисахор в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что розыгрыши квартир и машин в Москве не дали большого эффекта в кампании по вакцинации - больше на горожан, по ее версии, действуют сводки по смертности от COVID-19 и ограничения.
«Все прекрасно понимают, что квартира в Москве – это сумасшедшие деньги, но вероятность получить вот этот «приз» минимальна, ничтожна и стремится к нулю. Второе: мы вот в Питере смотрим, что происходит с автодвижением в Москве. Машина в Москве не нужна, просто физически! И недавно, насколько я знаю, подняли цены на парковку. Развитие личного автотранспорта не входит в планы руководства Москвы, поэтому глупо заманивать людей машиной, если ей можно пользоваться только раз в год при поездке на отдых или на дачу. Но самое главное, почему люди не хотят вакцинироваться – это выборы. Многие люди фатально не верят власти, потому что то, как происходят выборы, какие результаты мы получаем, совершенно не соответствует представлениям людей о том, какой должен быть результат. Диссонанс между ожидаемым и той реальностью, которую мы получаем, очень большой», - объяснил доцент.
Конфисахор напомнил, что большая часть россиян не верят в легитимность политических процессов, поэтому отказываются от вакцины, которая «навязана» политиками и госслужащими.
«Это чиновники и депутаты, за которых не голосовали, которые не обладают потенциалом доверия и тем, что называется «легитимностью». Все их заверения, все их попытки каким-то образом повлиять разбиваются в прах, потому что они не являются авторитетом для тех людей, которым они что-то предлагают, взывают и на что-то направляют. Кроется вся эта беда в страшном слове «выборы». Для меня, как для политического психолога, это очевидно. Что касается QR-кодов, то лишние ограничения, лишний контроль над людьми, конечно, не вызывает у них энтузиазма. Часть людей из-за ограничений привьется, но часть попытается каким-то образом обойти отсутствие необходимого QR-кода. Ясно, что если будет повышенное давление, то сделают [прививку], но авторитета и пиетета власти этот категоризм не добавит. Всё это должно быть в комплексе. Невозможно рассчитывать только на кнут или только на пряник. Меры только на страх или только на поощрение не сработают», - подытожил специалист.
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Владимир Путин ответил на вопрос о QR-кодах, несмотря на то, что он не прозвучал на ежегодной пресс-конференции президента.
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