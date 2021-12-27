Страшное слово «выборы»: Психолог связал отказ от вакцины с «неавторитетной» властью

Шансы выиграть квартиру за прививку крайне малы, а машина в Москве не нужна, поэтому такие «призы» и не ускорили вакцинацию, предположил доцент кафедры политической психологии СПбГУ, политолог и кандидат психологических наук Александр Конфисахор в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что розыгрыши квартир и машин в Москве не дали большого эффекта в кампании по вакцинации - больше на горожан, по ее версии, действуют сводки по смертности от COVID-19 и ограничения.

«Все прекрасно понимают, что квартира в Москве – это сумасшедшие деньги, но вероятность получить вот этот «приз» минимальна, ничтожна и стремится к нулю. Второе: мы вот в Питере смотрим, что происходит с автодвижением в Москве. Машина в Москве не нужна, просто физически! И недавно, насколько я знаю, подняли цены на парковку. Развитие личного автотранспорта не входит в планы руководства Москвы, поэтому глупо заманивать людей машиной, если ей можно пользоваться только раз в год при поездке на отдых или на дачу. Но самое главное, почему люди не хотят вакцинироваться – это выборы. Многие люди фатально не верят власти, потому что то, как происходят выборы, какие результаты мы получаем, совершенно не соответствует представлениям людей о том, какой должен быть результат. Диссонанс между ожидаемым и той реальностью, которую мы получаем, очень большой», - объяснил доцент.