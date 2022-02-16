«Превышает 70%»: Иммунолог назвал реальный уровень коллективного иммунитета в Санкт-Петербурге

«Если считать таким образом, то может получиться цифра и больше 100%. Но определение коллективного иммунитета происходит не путем механического сложения показателей. Эти данные нужно подтвердить выборкой разных категорий граждан. Для того, чтобы определить реальную цифру коллективного иммунитета, нужно проводить популяционное исследование на определение уровня антител. Также скоро будет запущен тест на определение Т-клеточного иммунитета. Тогда цифры будут точными с медико-биологической точки зрения. А если судить по статистике, то я думаю, что в Санкт-Петербурге уже через несколько месяцев будет 110-120% коллективного иммунитета», - отметил он.

По его мнению, «это имеет значение для статистики, для организации здравоохранения и планирования мероприятий».

«Проблема в том, что привитые и переболевшие люди через какое-то время утрачивают иммунитет. Они выпадают из иммунной прослойки, и их надо либо заново иммунизировать, либо они подцепят очередной штамм, и здравоохранению придется на них потратиться», - добавил он.

При этом врач рассказал, какой уровень коллективного иммунитета на самом деле наблюдается в двух столицах России.