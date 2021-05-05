Стало известно сколько россиян регулярно занимаются физкультурой

Еженедельно занимаются физической культурой только 15% россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Национального фитнес-сообщества (НФС), объединяющего 1750 фитнес-клубов из 77 регионов РФ.

Большинство опрошенных (75,3%) занимаются физкультурой с целью развить физические качества и укрепить здоровье, а ещё 24,7% респондентов желают улучшить внешний вид.

Президент НФС Елена Силина добавила, что положительные эмоции на занятиях испытывают 47% опрошенных и только 3% граждан - скуку и неприятные эмоции.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 21% россиян считают себя ленивыми, сообщает «Свободная пресса». При этом привычку откладывать дела на потом имеют 30% опрошенных.