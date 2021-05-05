Стало известно сколько россиян регулярно занимаются физкультурой
Еженедельно занимаются физической культурой только 15% россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Национального фитнес-сообщества (НФС), объединяющего 1750 фитнес-клубов из 77 регионов РФ.
Большинство опрошенных (75,3%) занимаются физкультурой с целью развить физические качества и укрепить здоровье, а ещё 24,7% респондентов желают улучшить внешний вид.
Президент НФС Елена Силина добавила, что положительные эмоции на занятиях испытывают 47% опрошенных и только 3% граждан - скуку и неприятные эмоции.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 21% россиян считают себя ленивыми, сообщает «Свободная пресса». При этом привычку откладывать дела на потом имеют 30% опрошенных.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 975 / сут.
Умерли
112 тыс.+360 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+7 506 / сут.
- Стало известно сколько россиян регулярно занимаются физкультурой
- Интернет-омбудсмен спрогнозировал «брожение умов» в России из-за соцсетей
- Выплаты семьям со школьниками должны провести до 17 августа
- Google, Facebook и Twitter грозят новые штрафы за запрещённую информацию
- СМИ: Глава МИД Японии призвал G7 к «совместному подходу» в отношении России
- Востоковед: Япония помогает США в борьбе с Россией из-за Китая
- Собянин: Москвичи воспользовались услугами и сервисами на mos.ru 2 млрд раз
- В России за сутки диагностировали 7 975 случаев коронавируса
- Эпидемиологи усомнились в успешности трехкратной вакцинации от COVID-19
- Пять человек погибли при взрыве самодельной бомбы в Мьянме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru