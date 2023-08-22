«Москвич» откроет дилерские центры в 12 российских городах
Автозавод «Москвич» откроет дилерские центры в 12 городах. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«В 12 городах России скоро появятся новые представительства бренда "Москвич"», — говорится в заявлении.
Центры начнут работу в Барнауле, Вологде, Мурманске, Новосибирске, Пензе, Рязани, Ростове-на-Дону, Сургуте, Тамбове. Кроме того, представительства «Москвича» откроют в Тольятти, Томске и Череповце.
Ранее генеральный директор завода Ханс-Петер Мозер в презентации на форуме IMAF сообщил о планах выпустить модели авто «Москвич 5» и «Москвич 8» в следующем году, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рома «Зверь» выступил в Донбассе
- Всех участников незаконной подземной экскурсии по Москве нашли погибшими
- «Москвич» откроет дилерские центры в 12 российских городах
- Балицкий заявил, что ВСУ потеряли 1,5 тысячи человек за десять дней
- Глава Еврокомиссии пообещала продолжать оказывать помощь Украине
- Ниинисте допустил переговоры между Москвой и Киевом в 2025 году на площадке ОБСЕ
- Главный тренер «Оренбурга» Ярошик покинул клуб
- Глава банка БРИКС объяснила приостановку операций в России санкциями
- Рэпер Моргенштерн признался, что скучает по России
- Главу компании-организатора подземной экскурсии по Москве задержали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru