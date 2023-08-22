«Москвич» откроет дилерские центры в 12 российских городах

«В 12 городах России скоро появятся новые представительства бренда "Москвич"», — говорится в заявлении.

Центры начнут работу в Барнауле, Вологде, Мурманске, Новосибирске, Пензе, Рязани, Ростове-на-Дону, Сургуте, Тамбове. Кроме того, представительства «Москвича» откроют в Тольятти, Томске и Череповце.

Ранее генеральный директор завода Ханс-Петер Мозер в презентации на форуме IMAF сообщил о планах выпустить модели авто «Москвич 5» и «Москвич 8» в следующем году, пишет RT.

