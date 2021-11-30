«Спутник Лайт» одобрили в ОАЭ как универсальный бустер

Так, вакцина будет доступна от 18 лет. После получения второго компонента любой из вакцин, использующихся в программе вакцинации в ОАЭ, «Спутник Лайт» может применяться по истечении шести месяцев.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что если вакцинировать в день по миллиону человек, то пандемию удастся обуздать в течение двух месяцев.

