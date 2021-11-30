«Спутник Лайт» одобрили в ОАЭ как универсальный бустер
Применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» одобрило министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ в качестве универсальной бустирующей инъекции для всех вакцин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РФПИ.
Так, вакцина будет доступна от 18 лет. После получения второго компонента любой из вакцин, использующихся в программе вакцинации в ОАЭ, «Спутник Лайт» может применяться по истечении шести месяцев.
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что если вакцинировать в день по миллиону человек, то пандемию удастся обуздать в течение двух месяцев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- Дерипаска и Набиуллина поспорили о ставках ЦБ и инфляции
- «Спутник Лайт» одобрили в ОАЭ как универсальный бустер
- В Кремле исключили возможность введения штрафов за отказ от вакцинации против COVID-19
- Путин внес в Думу законопроект по усовершенствованию работы Счетной палаты
- Орешкин рассказал о трех сценариях влияния «омикрона» на мировую экономику
- Набиуллина допустила снижение высокой инфляции за два-три года
- Депутата Рашкина госпитализировали в больницу
- СВР: США давят на Евросоюз в сдерживании России
- Мигранты предприняли две попытки прорваться через границу Белоруссии и Польши
- В Азербайджане разбился вертолет Госпогранслужбы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru