«Спутник Лайт» одобрили в ОАЭ как универсальный бустер

Применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» одобрило министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ в качестве универсальной бустирующей инъекции для всех вакцин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РФПИ.

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Так, вакцина будет доступна от 18 лет. После получения второго компонента любой из вакцин, использующихся в программе вакцинации в ОАЭ, «Спутник Лайт» может применяться по истечении шести месяцев.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что если вакцинировать в день по миллиону человек, то пандемию удастся обуздать в течение двух месяцев.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусОАЭ
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