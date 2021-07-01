«Один раз - нормально». Милонов предложил «выпороть» соцсети вместо детей

Депутат Госдумы и многодетный отец Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что наибольшие проблемы с воспитанием детей в России возникают в «либеральных семьях».

Ранее американские ученые пришли к выводу, что родителям не стоит пороть детей. Они выяснили, что физические наказания не улучшают поведение детей, а наоборот - вызывают агрессию и мстительность, усиливая их антиобщественное поведение.