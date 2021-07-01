«Один раз - нормально». Милонов предложил «выпороть» соцсети вместо детей
Многодетный отец поделился своими методами воспитания и «посочувствовал» либеральным семьям.
Депутат Госдумы и многодетный отец Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что наибольшие проблемы с воспитанием детей в России возникают в «либеральных семьях».
Ранее американские ученые пришли к выводу, что родителям не стоит пороть детей. Они выяснили, что физические наказания не улучшают поведение детей, а наоборот - вызывают агрессию и мстительность, усиливая их антиобщественное поведение.
«Я считаю недопустимым нанесение каких-либо побоев детям, и на сегодня российское законодательство это запрещает. Что касается воспитания – более или менее строгим оно должно быть, - это все-таки дело семьи. Процесс воспитания является постоянным, ты где-то ограничиваешь ребенка, где-то поощряешь. Я пытаюсь воспитывать детей относительно в строгости. Далеко не всегда это получается, но ни один из моих детей не скажет, что я кого-то бью. Если шлепнул один раз, ничего страшного, это нормально, не больно и просто так. Надо ограничивать использование гаджетов и соцсетей, вообще детям в соцсетях делать нечего. Пускай там сначала порядок наведут и превратят соцсети в нормальную среду общения, а не помойку, как сейчас. Тогда можно будет и детей туда пускать», - сказал Милонов.
При этом, по его мнению, наибольшие проблемы возникают у детей, которых воспитывают в семьях либерального толка.
«Если ты имеешь традиционный подход к воспитанию детей и традиционные ценности в семье превалируют, таких вопросов в принципе не встает. Как правило, самые большие проблемы в воспитании детей - в либерально ориентированных семьях, где люди с собой-то не могут разобраться, а тем более – с детьми. Единственный плюс, если это так можно назвать, это то, что в либеральных семьях детей очень мало, их почти нет. Поэтому со своим мышлением они не очень вредят миру вокруг себя в виде детей», - считает депутат.
Вопрос с поркой детей он назвал неактуальным для России, увидев в этом отсыл к совсем другой теме.
«У нас уже много десятилетий не было традиции каких-то порок, это все уходит в прошлое. Я думаю, что вопрос с поркой поднимается не из-за того, что есть проблема с поркой, а в связи с тем, что они хотят еще больше влезть в дела семьи и окончательно утвердить нормы ювенальной юстиции, когда все, что ребенок хочет, родители обязаны сделать, чтобы не нарушать его права. Заходы точно в эту сторону, так что мы не должны «вестись» на риторику американских специалистов, поскольку в России эта проблема не стоит как таковая. А проблема неадекватного отношения, да, конечно, она есть. И здесь нужно проводить большую разницу. Люди начинают говорить про какие-то порки, а заканчивается тем, что на ребенка вообще никакие меры воздействия нельзя оказывать, потому что любое ограничение ребенка приводит к каким-то психологическим деформациям с точки зрения гендерно-нейтральных психологинь и психологесс», - заключил собеседник «Радиоточка НСН».
Ранее детский психолог Ирина Таранова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвала главную проблему, тревожащую детей. Она подтвердила, что соцсети способствуют появлению у ребенка страхов и тревожности.
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