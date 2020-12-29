Запись на вакцинацию от COVID-19 в Москве откроют для новых категорий граждан
Перечень отраслей, работники которых могут пройти вакцинацию от коронавируса в Москве, будет расширен. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как написал градоначальник в своём блоге, с 30 декабря откроется запись на получение вакцины для сотрудников строительного комплекса Москвы, а также совершеннолетних студентов вузов и колледжей.
Собянин отметил, что российский Минздрав ещё не одобрил использование вакцины для граждан младше 18 лет, в связи с чем несовершеннолетние жители Москвы не могут пройти вакцинацию, отмечают Известия.
Прививочные пункты будут работать каждый день, за исключением 31 декабря и 1 января, сообщает «Свободная пресса».
Кроме того, по словам мэра, прошедшим вакцинацию горожанам разблокируют социальные карты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru