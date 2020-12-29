Каникулы в школах и колледжах Москвы продлили до 17 января

Каникулы для школьников и студентов колледжей Москвы продлены до 17 января, сообщил в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города отметил, что благодаря продлению осенних каникул в столице удалось снизить рост заболеваемости коронавирусом среди школьников. В связи с этим власти приняли решение продлить зимние каникулы для учеников 1-11 классов.

Также указом мэра до 17 января продлена блокировка льготных карт на проезд для учеников 6-11 классов, отмечают Известия.

Кроме того, на длинные каникулы также уйдут подведомственные столичным властям колледжи, спортшколы и учреждения дополнительного образования. Аналогичное решение рекомендовали принять негосударственным учреждениям образования, сообщает «Свободная пресса».

Ранее стало известно, что столичные власти расширили перечень отраслей, работники которых могут пройти вакцинацию от коронавируса.

