Собянин: в Москве не будут снова вводить ограничения из-за COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы не планируют снова вводить ограничения из-за пандемии коронавируса.

По словам градоначальника, никаких новых ограничений Москва вводить не собирается. Собянин подчеркнул, что власти столицы отслеживают ситуацию.

«На данный момент в Москве ситуация вполне спокойная», - подчеркнул мэр в эфире "России 24".

Собянин заявил о невозможности искажения статистики по коронавирусу

Также Собянин отметил, что власти столицы готовы приступить к вакцинации москвичей, как только такая вакцина появится.

Ранее мэр Москвы выразил надежду, что город избежит очередной «жёсткой вспышки» COVID-19.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КоронавирусСергей Собянин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры