Собянин: в Москве не будут снова вводить ограничения из-за COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы не планируют снова вводить ограничения из-за пандемии коронавируса.
По словам градоначальника, никаких новых ограничений Москва вводить не собирается. Собянин подчеркнул, что власти столицы отслеживают ситуацию.
«На данный момент в Москве ситуация вполне спокойная», - подчеркнул мэр в эфире "России 24".
Также Собянин отметил, что власти столицы готовы приступить к вакцинации москвичей, как только такая вакцина появится.
Ранее мэр Москвы выразил надежду, что город избежит очередной «жёсткой вспышки» COVID-19.
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