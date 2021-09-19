Собянин призвал москвичей соблюдать санитарные нормы

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан соблюдать санитарные требования и максимальную осторожность в осенний период на фоне сезонного роста заболеваемости. Об этом глава города заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин рассказал о расширении программы реконструкции поликлиник

«Осень, осенний период, возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы. Надо просто в этот период, как всегда, быть более осторожными, соблюдать санитарные требования и беречь себя и свое здоровье», — цитирует Сергея Собянина Газета.ru.

Ранее в столице выявили 2 746 случаев заболевания коронавирусом. В целом более 2 тысяч зараженных регистрируют трое суток подряд.

В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов объяснил четвертую волну коронавируса в середине сентября.

«Начались занятия в школах и университетах, обновились круги общения людей и это, конечно, приведет к тому, что заражений станет больше», - сказал Нетесов.


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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:ОсеньПандемияКоронавирусСобянинСергей Собянин
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