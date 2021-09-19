Собянин призвал москвичей соблюдать санитарные нормы

«Осень, осенний период, возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы. Надо просто в этот период, как всегда, быть более осторожными, соблюдать санитарные требования и беречь себя и свое здоровье», — цитирует Сергея Собянина Газета.ru.

Ранее в столице выявили 2 746 случаев заболевания коронавирусом. В целом более 2 тысяч зараженных регистрируют трое суток подряд.

В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов объяснил четвертую волну коронавируса в середине сентября.

«Начались занятия в школах и университетах, обновились круги общения людей и это, конечно, приведет к тому, что заражений станет больше», - сказал Нетесов.



