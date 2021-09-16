Собянин рассказал о расширении программы реконструкции поликлиник
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о расширении программы реконструкции поликлиник. Информация об этом появилась на сайте градоначальника.
По словам Собянина, уже реконструировали около 30 поликлиник, причем научились делать ремонт оперативно: на протяжении 6-12 месяцев. Мэр отметил, что новые поликлиники выглядят очень хорошо. Уровень комфорта в них выше, чем 30-50 лет назад.
«Недавно приняли решение расширить программу. Первый этап – 137 поликлиник. На втором этапе добавим еще 60 зданий. Таким образом, за 5 лет обновим половину амбулаторного фонда Москвы», - отметил градоначальник.
Ранее Собянин рассказал о развитии столичной системы онкологической помощи.
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