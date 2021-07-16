Собянин: В Москве 70% работников прошли вакцинацию

Вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли около 70% процентов сотрудников предприятий Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Градоначальник отметил, что работодатели выполнили задачу по обязательной вакцинации большинства работников.

«Мы видим результат: за предыдущие шесть месяцев было вакцинировано всего 1,7 миллиона москвичей, а вот за последний месяц к ним прибавилось еще два миллиона», — сообщил Собянин.

Мэр подчеркнул, что вакцинация «не вызвала никакого восторга, понятно, что это все сложно, но речь идет о жизни людей».

Кроме того, Собянин добавил, что жители столицы стали ответственнее относиться к выполнению мер санитарной защиты, понимая, какая обстановка наблюдается в городе.

