Собянин: Более 2 млн человек сделали прививку от COVID-19 за последний месяц
Свыше двух миллионов человек сделали прививку от коронавируса за последний месяц в российской столице. Такую статистику мэр Москвы Сергей Собянин озвучил во время заседания президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.
Для сравнения градоначальник привёл данные за первые шесть месяцев текущего года, когда первый компонент вакцины получили всего 1,7 миллиона москвичей. Ранее Собянин говорил, что сейчас около 110 тысяч человек в день делают прививку в Москве.
Сегодня Сергей Собянин объявил об отмене с 19 июля в столице обязательных QR-кодов о вакцинации, перенесенной инфекции или отрицательном ПЦР-тесте при посещении кафе и ресторанов. В Москве также вновь разрешены ночные зрелищно-развлекательные мероприятия в клубах, барах, караоке и на дискотеках при соблюдении противоэпидемических мер.
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