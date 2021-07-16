Собянин: Более 2 млн человек сделали прививку от COVID-19 за последний месяц

Свыше двух миллионов человек сделали прививку от коронавируса за последний месяц в российской столице. Такую статистику мэр Москвы Сергей Собянин озвучил во время заседания президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.

Для сравнения градоначальник привёл данные за первые шесть месяцев текущего года, когда первый компонент вакцины получили всего 1,7 миллиона москвичей. Ранее Собянин говорил, что сейчас около 110 тысяч человек в день делают прививку в Москве.

Сегодня Сергей Собянин объявил об отмене с 19 июля в столице обязательных QR-кодов о вакцинации, перенесенной инфекции или отрицательном ПЦР-тесте при посещении кафе и ресторанов. В Москве также вновь разрешены ночные зрелищно-развлекательные мероприятия в клубах, барах, караоке и на дискотеках при соблюдении противоэпидемических мер.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияСобянин
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